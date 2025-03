Würzburg (dpa/lby) - Mehr als Hunderttausend Euro haben Callcenter-Betrüger von einer Seniorin in Würzburg erbeutet. In einem mehrstündigen Telefonat täuschten sie der Frau laut Polizei vor, dass ihr Schwiegersohn einen schweren Verkehrsunfall hatte und er eine hohe Kaution hinterlegen müsse. Die Seniorin habe das geglaubt und einer Frau am Mittwochabend mehrere Goldmünzen sowie Bargeld überreicht.