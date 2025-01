Seit Dezember hatte es immer wieder Vorfälle der Sachbeschädigung in Wolfratshausen und Umgebung gegeben, sodass die Polizei die Ermittlungen aufgenommen hatte. Im Rahmen dieser hatte sich den Angaben zufolge bereits vor der Festnahme ein Tatverdacht gegen den 21-Jährigen erhärtet. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird der Festgenommene verdächtigt, hasserfüllte Schmierschriften in Wolfratshausen hinterlassen und Sachbeschädigungen an einer Regenbogenfahne und mehreren Autos in Eurasburg begangen zu haben.