Kriminalität: Bekennerschreiben nach Schlossbrand - Ermittlungen dauern an

Altenthann (dpa/lby) - Nach dem Erscheinen eines angeblichen Bekennerschreibens zum Brand in einem Jagdschloss der Familie von Thurn und Taxis ermittelt die Kriminalpolizei Regensburg weiterhin in alle Richtungen. Bei den bisherigen Untersuchungen hätten sich Hinweise ergeben, "die unter anderem auch eine vorsätzliche Verursachung des Feuers als möglich erscheinen lassen", hieß es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Die bei der Kripo Regensburg eingerichtete Ermittlungsgruppe arbeite "mit Nachdruck daran, die Hintergründe des Geschehens zu klären".