Stromfluss lähmt Betroffene

Wenn die Polizistinnen und Polizisten den Taser benutzen, schießen sie zwei nadelförmige Projektile in den Körper ihres Widersachers. Die Projektile sind meist mit isolierten Drähten mit der Waffe verbunden, so dass es in der Folge zu einem Stromfluss kommt, der den Betroffenen vorübergehend lähmt. In der Zeit können die Einsatzkräfte dann zugreifen.