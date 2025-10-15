Kriminalität: Bayerns Justizminister warnt vor Identitätsdiebstahl im Netz

Vorbeugend riet Eisenreich zudem: "Schauen Sie im Internet genau hin, wer Sie anschreibt, vor allem wenn es um finanzielle Transaktionen geht. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Wechseln Sie nicht von geschäftlichen Kanälen zu privaten Chatanbietern. Versenden Sie digital keine Identitätsnachweise." Es gelte die Regel: Erzählen Sie online nichts über sich, das Sie nicht auch Fremden in der U-Bahn erzählen würden. "Und wichtig ist: Zeigen Sie die Täter an." Betroffene könnten sich unter anderem an die Hotline des Bayerischen Landeskriminalamts unter 089 12124400 wenden.