München (dpa/lby) - In Bayerns Gefängnissen sitzen wieder mehr Menschen ein. Aber es gibt noch reichlich Platz. "Zum Stichtag 31. Oktober 2024 waren in den bayerischen Justizvollzugsanstalten 9.744 von insgesamt 11.577 Haftplätzen belegt", teilte das Justizministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Im Vorjahr waren es zum gleichen Zeitpunkt 9.658 Gefangene gewesen. Im Schnitt des Jahres 2023 waren 9.445 Männer und Frauen in den 36 bayerischen Justizvollzugsanstalten eingesperrt.