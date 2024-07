München (dpa/lby) - Mitten am Tag reißen die Täter ihren Opfern Luxusuhren in aller Öffentlichkeit vom Handgelenk: Solche Raubüberfälle haben in München zugenommen. Die Polizei hat in einem aktuellen Fall vier Tatverdächtige festgenommen, sie sitzen in Untersuchungshaft. Die Uhren sind der Polizei zufolge bei Sammlern sehr begehrt und ihnen Zehntausende Euro wert, in Einzelfällen auch deutlich mehr.