Kriminalität: Bahngast randaliert - Zugverkehr in Memmingen kurz gestoppt

Memmingen (dpa/lby) - Ein randalierender Fahrgast hat am Dienstagabend für rund 30 Minuten den Zugverkehr am Bahnhof Memmingen lahmgelegt. Der 42-Jährige hatte sich in einem Zug von München nach Zürich in einer Toilette eingeschlossen, wie die Polizei mitteilte. Er befand sich demnach in einem psychischen Ausnahmezustand, führte Selbstgespräche und hämmerte immer wieder gegen die Einrichtung der Toilette. Auf Ansprache der Beamten reagierte er den Angaben zufolge verbal aggressiv und drohte, mit einem Messer bewaffnet zu sein.