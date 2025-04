Stockstadt am Main (dpa/lby) - Einbrecher haben in Unterfranken vier Autos im Wert von mehreren Hunderttausend Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei gelangten die Täter in der Nacht auf Samstag auf das Gelände eines Autohändlers in Stockstadt am Main (Landkreis Aschaffenburg). Dort brachen sie einen Container auf und stahlen daraus vier Fahrzeugschlüssel. Mit den dazugehörigen hochwertigen Wagen flüchteten sie. Die Kriminalpolizei ermittelt.