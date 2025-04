Kempten (dpa/lby) - Eine Autofahrerin ist im Allgäu betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen. Bei einer Kontrolle am Donnerstagabend bei Kempten stellten Beamten bei der 46-Jährigen einen Atemalkoholwert von mehr als drei Promille fest, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Auch habe die Frau keine gültige Fahrerlaubnis bei sich gehabt. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und nahmen die Fahrzeugschlüssel an sich. Die Fahrerin erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr.