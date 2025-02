Kriminalität: Autofahrer stoppt THW-Fahrzeug und wird aggressiv

Berchtesgaden (dpa/lby) - Ein Mann hat mit seinem getunten Auto ein Einsatzfahrzeug des Technischen Hilfswerks (THW) in Berchtesgaden gestoppt und die Gruppe in dem Wagen angegangen. Die acht THW-Mitglieder waren am Samstagnachmittag auf einem Ausflug und nicht im Einsatz, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Einsatzfahrzeugs musste eine Vollbremsung machen, weil der Mann mit dem Auto überholte und sich mitten vor den Wagen des THW stellte. Es kam den Angaben zufolge nicht zu einem Zusammenstoß.