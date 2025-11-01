 
  Autofahrer rast auf Halloween-Gruppe zu – Polizei ermittelt

Autofahrer rast auf Halloween-Gruppe zu – Polizei ermittelt

Eine Gruppe Kinder und deren Eltern müssen sich am Halloween-Abend vor einem heranrasenden Auto retten. Verletzt wird laut Polizei niemand. Die Polizei ermittelt gegen einen 28-Jährigen.

Kriminalität: Autofahrer rast auf Halloween-Gruppe zu – Polizei ermittelt
1
Nach dem Vorall in Wörth an der Donau im Landkreis Regensburg ermittelt die Polizei gegen einen 28-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Wörth a.d. Donau (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist im Landkreis Regensburg mit seinem Wagen auf mehrere Kinder in Halloween-Kostümen und deren Eltern zugerast. Die Gruppe konnte sich in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.

Die Gruppe aus etwa fünf Kindern im Alter zwischen drei und neun Jahren und etwa fünf Erwachsenen waren den Angaben nach am Halloween-Abend unterwegs, um Süßigkeiten zu sammeln, als der Mann in seinem Wagen mit hohem Tempo an ihnen vorbeifuhr. Nachdem eine Mutter den Mann auf sein Fehlverhalten hingewiesen hatte, habe er sie beleidigt und sei dann weitergefahren.

Die Gruppe machte sich schließlich wieder auf den Heimweg. Weil es keinen Gehweg gab, lief die Gruppe laut Polizei auf der Straße. Dabei sei ihnen erneut der Autofahrer entgegengekommen, der seinen Wagen beschleunigt habe und damit auf die Gruppe zugefahren sei. Fahndungen nach dem Autofahrer blieben laut Polizei zunächst ohne Erfolg. Laut Zeugen, die den Mann persönlich kannten, soll es sich bei dem Autofahrer um einen 28-Jährigen handeln. Die Polizei habe Ermittlungen gegen ihn eingeleitet, unter anderem wegen Nötigung und Beleidigung.