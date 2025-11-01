Kriminalität: Autofahrer rast auf Halloween-Gruppe zu – Polizei ermittelt

Die Gruppe machte sich schließlich wieder auf den Heimweg. Weil es keinen Gehweg gab, lief die Gruppe laut Polizei auf der Straße. Dabei sei ihnen erneut der Autofahrer entgegengekommen, der seinen Wagen beschleunigt habe und damit auf die Gruppe zugefahren sei. Fahndungen nach dem Autofahrer blieben laut Polizei zunächst ohne Erfolg. Laut Zeugen, die den Mann persönlich kannten, soll es sich bei dem Autofahrer um einen 28-Jährigen handeln. Die Polizei habe Ermittlungen gegen ihn eingeleitet, unter anderem wegen Nötigung und Beleidigung.