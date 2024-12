Waldsassen - Gleich ein ganzes Waffenarsenal hat die Bundespolizei im Kofferraum eines Autofahrers gefunden. Der 22-Jährige hat laut Polizeiangaben behauptet, die Waffen seinen Freunden zu Weihnachten schenken zu wollen. Das teilte die Bundespolizei mit. Bei der Kontrolle des Autofahrers am Samstag in Waldsassen in der Oberpfalz entdeckten die Beamten 63 verbotene Waffen: 30 Schlagringe, 20 Teleskopschlagstöcke, 10 Elektroimpulsgeräte, 2 Macheten, und 1 Reizstoffabschusspistole. Alle Waffen wurden sichergestellt. Gegen den Autofahrer wird wegen mehrfacher Verstöße gegen das Waffenrecht ermittelt.