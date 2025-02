Kriminalität: Auto prallt gegen Lkw auf A93 - Fahrer flieht zu Fuß

Regensburg (dpa/lby) - Auf der Autobahn 93 bei Regensburg soll ein Autofahrer einen Unfall verursacht haben und dann zu Fuß von der Unfallstelle geflohen sein. Nach Angaben der Polizei war der 23-Jährige am Sonntag mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in einem Tunnel in Fahrtrichtung Hof unterwegs. Dabei versuchte er demnach, einem vor ihm fahrenden Lastwagen auszuweichen, streifte aber noch dessen Heck.