Bad Wörishofen (dpa/lby) - Bei einem Autounfall bei Bad Wörishofen im schwäbischen Landkreis Unterallgäu sind vier Menschen verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber habe einen 20 Jahre alten Fahrer am Samstagnachmittag mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen, teilte die Polizei mit. Die drei weiteren Insassen des Wagens zogen sich leichte Verletzungen zu, zwei von ihnen kamen ebenfalls in eine Klinik.