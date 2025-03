Kriminalität: Auftakt im Prozess um Gewaltexzess

Die beiden Männer schwiegen zum Prozessauftakt zu den Vorwürfen gegen sie. Der Anwalt der angeklagten Frau verwies auf die Aussage seiner Mandantin bei der Polizei. Dabei hatte sie seinen Angaben zufolge eingeräumt, die Opfer in die Wohnung gelockt zu haben. Sie will aber keine Ahnung davon gehabt haben, was die anderen beiden Angeklagten vorhatten.