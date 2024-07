Kriminalität: Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen deutlich gesunken

Erfurt als Hotspot

Vor allem in Erfurt werden regelmäßig Zweiräder entwendet. Von den laut Polizeistatistik etwa 3.500 im vergangenen Jahr gestohlenen Fahrrädern kamen allein rund 1.000 in der Landeshauptstadt weg. Zum Vergleich: In Gera und Jena gab es etwa 220 beziehungsweise rund 350 Fahrraddiebstähle. Dafür liegt die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen in Erfurt sogar noch unter dem Landesdurchschnitt. Nur für 7,6 Prozent aller in der Landeshauptstadt begangenen Fahrraddiebstähle konnte die Polizei einen Tatverdächtigen feststellen.