München - Sie hatten es offenbar besonders auf männlichen Schmuck abgesehen: Bei einem Konzert in München entrissen Unbekannte im vergangenen Dezember mehreren Männern ihre meist goldenen Halsketten. Danach verschwanden der oder die Täter unerkannt in der Menschenmenge. Die Spur führte nach Italien: Dort wurden mittlerweile drei Tatverdächtige festgenommen, wie die Polizei in München nun mitteilte.