Kriminalität auf Friedhöfen "Keine Achtung vor den Toten" – wie Grabdiebstähle belasten

Solange die Gräber nicht verwüstet würden, seien die Taten für die Betroffenen emotional unterschiedlich belastend, sagt Pressesprecherin Yvonne Winter. Schmerzhaft werde es vor allem dann, wenn mit den gestohlenen Gegenständen eine besondere Erinnerung an den verstorbenen Menschen verbunden sei. "Dann hängt das Herz natürlich viel, viel mehr daran, als wenn es sich um einen rein materiellen Gegenstand gehandelt hat."

Polizei: Auch Ankäufer können sich strafbar machen

Das Motiv der Täter sei, schnell an Geld zu kommen. Das Risiko, entdeckt zu werden, sei gering, da die Taten häufig nachts verübt würden und die Friedhöfe in der Regel nicht videoüberwacht seien. Winter betont die möglichen rechtlichen Konsequenzen. Neben dem Straftatbestand des Diebstahls könne auch jener der Störung der Totenruhe erfüllt sein, etwa wenn fest mit der Grabstätte verbundene Gegenstände gewaltsam entfernt werden, erläutert sie.

Zudem könne nicht nur der Diebstahl selbst, sondern auch der An- und Weiterverkauf gestohlener Grabbestandteile strafrechtliche Konsequenzen wegen Hehlerei nach sich ziehen. "Wer gestohlenen Grabschmuck ankauft, obwohl ihm dessen Herkunft aus einer Straftat bekannt ist oder er dies zumindest billigend in Kauf nimmt, macht sich ebenfalls strafbar", betont Winter. Es drohe eine Geldstrafe oder auch eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.

Winter appelliert deshalb insbesondere an Ankäufer und Händler, die Herkunft entsprechender Gegenstände sorgfältig zu prüfen und bei Zweifeln vom Ankauf Abstand zu nehmen. "Da muss man mal hinterfragen, warum einem eine Bronzestatue zugespitzt für 50 Euro angeboten wird, die normalerweise 500 Euro wert ist."