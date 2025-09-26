 
Kriminalität auf der Wiesn Frau belästigt, Helferin geschlagen – Verdächtiger ermittelt

Auf dem Münchner Oktoberfest soll ein Mann eine Besucherin belästigt und eine andere geschlagen haben. Wenig später wird der Verdächtige ermittelt.

 
Kriminalität auf der Wiesn: Frau belästigt, Helferin geschlagen – Verdächtiger ermittelt
Die Beamten haben einen 30-Jährigen als Tatverdächtigen ermittelt. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

München (dpa/lby) - Ein 30-Jähriger soll auf dem Münchener Oktoberfest eine Frau sexuell belästigt und eine weitere geschlagen haben. Der Mann fasste der 27-Jährigen am Donnerstagabend über der Kleidung an das Gesäß, wie die Polizei mitteilte. Als eine 23 Jahre alte Bekannte den Täter darauf ansprach, schlug er ihr zweimal ins Gesicht. Sie habe nicht ärztlich behandelt werden müssen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Beamten konnten den Tatverdächtigen im weiteren Verlauf ermitteln. Zum Zeitpunkt der Fahndung war der Mann jedoch nicht mehr vor Ort. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung. Die Ermittlungen dauerten laut Polizei zunächst an.