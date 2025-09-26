Kriminalität auf der Wiesn: Frau belästigt, Helferin geschlagen – Verdächtiger ermittelt

München (dpa/lby) - Ein 30-Jähriger soll auf dem Münchener Oktoberfest eine Frau sexuell belästigt und eine weitere geschlagen haben. Der Mann fasste der 27-Jährigen am Donnerstagabend über der Kleidung an das Gesäß, wie die Polizei mitteilte. Als eine 23 Jahre alte Bekannte den Täter darauf ansprach, schlug er ihr zweimal ins Gesicht. Sie habe nicht ärztlich behandelt werden müssen, sagte ein Polizeisprecher.