Kriminalität: Arzt soll über Jahre mit falschen Rechnungen betrogen haben

Als der Krankenversicherung des Mannes diese Abrechnungen auffielen, wendete sie sich an die ZKG in Nürnberg. Bei einer Durchsuchung stellten Ermittler zahlreiche Datenträger sicher. Zudem wurde im Zuge eines vom Amtsgericht Nürnberg verhängten Vermögensarrests unter anderem Schmuck im Wert von 220.000 Euro gepfändet sowie ein Auto des Mannes sichergestellt.