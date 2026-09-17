Frankfurt/Main - Die beiden erneuten Explosionen in Frankfurt am frühen Morgen haben bei zuvor schlafenden Anwohnern teils außerordentliche Bestürzung verursacht. "Der Knall war extrem laut. Das war wie im Krieg", sagte eine Anwohnerin der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe so was noch nie gehört. Das ging durch den ganzen Körper durch", fügte sie hinzu. Dabei wohne sie nicht einmal direkt neben dem Tatort in der Berger Straße im Stadtteil Nordend, sondern nahe um die Ecke in einer Seitenstraße.