Für Testleistungen und Sachkosten machte sie demnach im Oktober 2021 in vier Fällen rund 1,4 Millionen Euro bei drei Kassenärztlichen Vereinigungen geltend. In zwei Fällen sollen dabei mehr als 600.000 Euro an die Frau ausgezahlt worden seien. In zwei weiteren Fällen wurde ein Betrag von rund 800.000 Euro nicht ausgezahlt.