Kriminalität: Anklage wegen Mordversuchs nach Überfall auf 90-Jährigen

Mainbernheim/Würzburg (dpa/lby) - Knapp ein Jahr nach einem Überfall auf einen damals 90-Jährigen in Unterfranken hat die Staatsanwaltschaft Würzburg den Verdächtigen angeklagt. Dem 58-Jährigen wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen, wie die Behörde mitteilte. Der Mann soll demnach Ende November 2025 in das Haus des Seniors in Mainbernheim im Landkreis Kitzingen eingebrochen sein, ihn überfallen und schwer verletzt haben.