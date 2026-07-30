Kriminalität: Anklage gegen 24-Jährigen wegen Drogenhandels erhoben

Dresden (dpa/sn) - Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 24 Jahre alten Mann Anklage wegen Drogenhandels erhoben. Ihm wird vorgeworfen, am 17. März dieses Jahres in seiner Wohnung und in einem von ihm als Rauschgiftdepot genutzten Container in Freital insgesamt etwa fünf Kilogramm Crystal, 252 Gramm Ecstasy-Tabletten, 459 Gramm Haschisch und 53 Gramm Marihuana zwecks Verkaufs aufbewahrt zu haben.