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Kriminalität Anklage gegen 24-Jährigen wegen Drogenhandels erhoben

Die Staatsanwaltschaft wirft einem 24-Jährigen vor, große Mengen Drogen zum Verkauf gelagert zu haben. Nun muss das Landgericht über die Zulassung der Anklage entscheiden.

Kriminalität: Anklage gegen 24-Jährigen wegen Drogenhandels erhoben
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Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen einen 24-Jährigen wegen Drogenhandels erhoben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Dresden (dpa/sn) - Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 24 Jahre alten Mann Anklage wegen Drogenhandels erhoben. Ihm wird vorgeworfen, am 17. März dieses Jahres in seiner Wohnung und in einem von ihm als Rauschgiftdepot genutzten Container in Freital insgesamt etwa fünf Kilogramm Crystal, 252 Gramm Ecstasy-Tabletten, 459 Gramm Haschisch und 53 Gramm Marihuana zwecks Verkaufs aufbewahrt zu haben.

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Machete und Schlagstöcke gefunden 

Neben dem Rauschgift wurden in seiner Wohnung eine Machete, zwei Schlagstöcke, eine Scheinwaffe, ein Reizstoffsprühgerät, Verpackungsmaterialien und 3.900 Euro Bargeld aufgefunden. Bei dem Bargeld soll es sich um Erträge aus vorangegangenen Rauschgiftgeschäften handeln.

Beschuldigter ist einschlägig vorbestraft 

Der Beschuldigte wurde am 17. März vorläufig festgenommen und 
befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Er sei einschlägig vorbestraft, hieß es. Das Landgericht Dresden hat nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage zu entscheiden.