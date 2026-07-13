Kriminalität: Angriff mit Pfefferspray - zwei Männer leicht verletzt

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Angriff gegen Mitternacht in der Zeulsdorfer Straße in Gera. Der 22-Jährige setzte sich zur Wehr. Die Täter flüchteten in einem Auto. Warum es zu dem Angriff kam, war laut Polizei nicht bekannt. Es werde zudem ermittelt, ob die Geschädigten die Täter gekannt hätten, hieß es. Vorerst lägen dazu keine Angaben vor. Die Polizei sucht nach Zeugen.