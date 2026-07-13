Gera (dpa/th) - In Gera sind zwei Männer mit Pfefferspray angegriffen und so leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die 18 und 22 Jahre alten Männer in der Nacht von drei Unbekannten attackiert. Demnach war auch ein Messer im Spiel: Einer der Unbekannten bedrohte den 22-Jährigen damit. Dieser wurde von dem Unbekannten zudem körperlich verletzt. Beide Männer trugen leichte Verletzungen davon.
Kriminalität Angriff mit Pfefferspray - zwei Männer leicht verletzt
dpa 13.07.2026 - 09:06 Uhr