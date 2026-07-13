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Kriminalität Angriff mit Pfefferspray - zwei Männer leicht verletzt

Drei Unbekannte greifen zwei Männer in Gera an, einer wird mit dem Messer bedroht. Die Polizei ermittelt – und hofft auf Hinweise von Zeugen.

Kriminalität: Angriff mit Pfefferspray - zwei Männer leicht verletzt
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Ein 18- und ein 22-Jähriger wurden von Unbekannten mit Pfefferspray angegriffen. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Gera (dpa/th) - In Gera sind zwei Männer mit Pfefferspray angegriffen und so leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die 18 und 22 Jahre alten Männer in der Nacht von drei Unbekannten attackiert. Demnach war auch ein Messer im Spiel: Einer der Unbekannten bedrohte den 22-Jährigen damit. Dieser wurde von dem Unbekannten zudem körperlich verletzt. Beide Männer trugen leichte Verletzungen davon. 

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Laut Polizeiangaben ereignete sich der Angriff gegen Mitternacht in der Zeulsdorfer Straße in Gera. Der 22-Jährige setzte sich zur Wehr. Die Täter flüchteten in einem Auto. Warum es zu dem Angriff kam, war laut Polizei nicht bekannt. Es werde zudem ermittelt, ob die Geschädigten die Täter gekannt hätten, hieß es. Vorerst lägen dazu keine Angaben vor. Die Polizei sucht nach Zeugen.