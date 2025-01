Selb (dpa/lby) - Ein 32-Jähriger soll zwei Menschen in Selb (Landkreis Wunsiedel) mit einer Machete angegriffen haben - und sitzt nun in Untersuchungshaft. Eines der Opfer, ein 52-Jähriger, wurde schwer am Kopf verletzt. Ein Ermittlungsrichter erließ den Haftbefehl wegen des versuchten Totschlags in zwei Fällen und der gefährlichen Körperverletzung, wie die Polizei mitteilte.