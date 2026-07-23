- Art und Verlauf der Beziehung zwischen Opfer und Tatverdächtigem: Bekannt ist nur, dass sich der Mann und die Frau "in einer persönlichen Beziehung befunden haben" sollen. Art, Dauer und genauer Charakter dieser Beziehung beschrieb die Polizei nicht näher.



- Weiterer strafrechtlicher Fortgang: Die Polizei hat nur angegeben, dass der 54-Jährige im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden soll.

Angaben zu den konkret erhobenen Tatvorwürfen oder zu einer etwaigen einstweiligen Unterbringung liegen in den vorliegenden Informationen nicht vor.