Kriminalität: Angriff auf Nigerianerin und ihr Kind - Frau schwer verletzt

Hildburghausen (dpa/th) - Eine Frau aus Nigeria und ihr 10-jähriger Sohn sind in Hildburghausen angegriffen, rassistisch beschimpft und beraubt worden. Erst habe ein 42-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau den Jungen verfolgt und ihm den Rucksack entrissen, teilte die Landespolizeiinspektion Suhl mit. Deswegen sei die Mutter des Jungen eingeschritten. Sie wurde laut Polizei daraufhin angespuckt und geschlagen, wobei sie zu Boden ging. Weil Zeugen das Ganze beobachteten, hätten die beiden Deutschen schließlich von ihrem Opfer abgelassen. Doch schnappten sie sich den Rucksack der Frau samt Wertsachen und rannten davon.