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  6. Angriff auf Nigerianerin und ihr Kind - Frau schwer verletzt

Kriminalität Angriff auf Nigerianerin und ihr Kind - Frau schwer verletzt

Nach einer Attacke in Hildburghausen musste eine Nigerianerin schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen zwei Tatverdächtige wegen Körperverletzung.

Kriminalität: Angriff auf Nigerianerin und ihr Kind - Frau schwer verletzt
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In Hildburghausen sind eine Mutter und ihr 10 Jahres altes Kind attackiert und beraubt worden (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Hildburghausen (dpa/th) - Eine Frau aus Nigeria und ihr 10-jähriger Sohn sind in Hildburghausen angegriffen, rassistisch beschimpft und beraubt worden. Erst habe ein 42-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau den Jungen verfolgt und ihm den Rucksack entrissen, teilte die Landespolizeiinspektion Suhl mit. Deswegen sei die Mutter des Jungen eingeschritten. Sie wurde laut Polizei daraufhin angespuckt und geschlagen, wobei sie zu Boden ging. Weil Zeugen das Ganze beobachteten, hätten die beiden Deutschen schließlich von ihrem Opfer abgelassen. Doch schnappten sie sich den Rucksack der Frau samt Wertsachen und rannten davon. 

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Die Mutter wurde laut Polizei bei dem Angriff so schwer verletzt, dass sie stationär in eine Klinik kam. Gegen die Angreifer ermittle die Kriminalpolizei wegen Körperverletzung, hieß es.