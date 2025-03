Kriminalität: Angriff auf ältere Frau in Erfurter Straßenbahn

Erfurt (dpa/th) - Eine Frau hat in einer Erfurter Straßenbahn einer angegriffenen Seniorin geholfen und dazu beigetragen, dass der Täter angezeigt wurde. Ein der Polizei wegen anderer Vorfälle bekannter 20-Jähriger sei in einer Straßenbahn mit einer älteren Frau aneinandergeraten und habe sie gegen das Schienbein getreten, berichtete die Polizei in Erfurt. Durch das couragierte Eintreten einer Zeugin sei Schlimmeres verhindert worden.