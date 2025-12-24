Kriminalität: Angestellter wird bei Raubüberfall angeschossen

Waldkraiburg (dpa/lby) - Bei einem bewaffneten Überfall auf einen Getränkemarkt in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) ist ein Angestellter angeschossen und leicht verletzt worden. Der bislang unbekannte Täter sei am Dienstagabend mit einer Schusswaffe in den Laden gegangen, teilte die Polizei mit. Dort habe er den 48-Jährigen bedroht und Geld gefordert. Wie genau es dabei zu dem Schuss kam, müsse noch ermittelt werden.