Kriminalität Angestellter wird bei Raubüberfall angeschossen

Mit einer Schusswaffe wird ein Mitarbeiter in einem Getränkemarkt bedroht. Dann fällt ein Schuss. Was die Polizei über den Vorfall bisher mitteilt.

Die Polizei suchte mit etlichen Einsatzkräften nach dem Täter. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Waldkraiburg (dpa/lby) - Bei einem bewaffneten Überfall auf einen Getränkemarkt in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) ist ein Angestellter angeschossen und leicht verletzt worden. Der bislang unbekannte Täter sei am Dienstagabend mit einer Schusswaffe in den Laden gegangen, teilte die Polizei mit. Dort habe er den 48-Jährigen bedroht und Geld gefordert. Wie genau es dabei zu dem Schuss kam, müsse noch ermittelt werden.

Der 48-Jährige sei durch einen Streifschuss leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Demnach wurde er in einem Krankenhaus behandelt und durfte im Anschluss nach Hause gehen.

Der Täter sei mit mehr als 1.000 Euro in bar geflüchtet, hieß es. Die Polizei suchte bislang vergeblich nach dem Mann, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber. Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.