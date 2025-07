Tatwaffe mehr als 400 Gramm schwer

Der Verdächtige soll die Geschädigte in den frühen Morgenstunden am 31. Juli 2024 an einer Bushaltestelle in Bergrheinfeld abgepasst haben. "Ohne jede Vorwarnung schlug der Angeklagte mit der spitzen Seite des

Schlosserhammers auf den Kopf der Geschädigten ein, so dass diese zu Boden ging", sagte Küstner. Die Tatwaffe soll mehr als 400 Gramm schwer sein.