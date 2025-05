Kriminalität an sensiblen Ort: Wenn Deko vom Grab verschwindet - Diebstähle auf Friedhöfen

Ganze Grabsteine und -platten entwendet

Auch in anderen Kommunen sind solche Probleme bekannt. In Eisenach gehen der Stadtverwaltung zufolge fast täglich Mitteilungen über Diebstähle auf den Friedhöfen ein. In Gera würden einem Sprecher zufolge besonders vor dem Totensonntag vermehrt Bepflanzungen entwendet. Das Phänomen sei aber fast das ganze Jahr zu beobachten. In diesem Jahr sei zudem eine Grabplatte aus Kupfer gestohlen worden.