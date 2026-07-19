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  4. Schockanruf: Rentnerehepaar um 25.000 Euro geprellt

Kriminalität am Telefon Schockanruf: Rentnerehepaar um 25.000 Euro geprellt

Immer wieder warnt die Polizei vor Betrugsmaschen, mit denen gezielt ältere Menschen um ihre Ersparnisse gebracht werden sollen. Dennoch gelingt es den Tätern weiterhin, Betroffene zu täuschen.

Kriminalität am Telefon: Schockanruf: Rentnerehepaar um 25.000 Euro geprellt
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Ein Seniorenpaar aus der Gegend von Kamenz hat durch einen Schockanruf 25.000 Euro eingebüßt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Kamenz (dpa/sn) - Ein Seniorenpaar aus der Gegend von Kamenz (Landkreis Bautzen) hat durch einen Schockanruf 25.000 Euro eingebüßt. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, hatten die Täter sich am Freitagabend bei den Rentnern gemeldet und davon berichtet, dass der Sohn der Familie einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Als Kaution forderten die Betrüger Bargeld. Es wurde einem unbekannten Tatverdächtigen später an der Haustür übergeben. 

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Die Polizei warnte noch einmal nachdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Wer einen solchen Anruf erhalte, sollte sofort auflegen, eine Person seines Vertrauens einbeziehen und die Polizei informieren. Auf keinen Fall sollte man Unbekannten Geld oder Wertsachen übergeben.