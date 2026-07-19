Kamenz (dpa/sn) - Ein Seniorenpaar aus der Gegend von Kamenz (Landkreis Bautzen) hat durch einen Schockanruf 25.000 Euro eingebüßt. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, hatten die Täter sich am Freitagabend bei den Rentnern gemeldet und davon berichtet, dass der Sohn der Familie einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Als Kaution forderten die Betrüger Bargeld. Es wurde einem unbekannten Tatverdächtigen später an der Haustür übergeben.