Kriminalität: Alter Botanischer Garten - Söder besucht Münchner Brennpunkt

München (dpa/lby) - Seit Jahren schon gilt der Alte Botanische Garten in München als Brennpunkt - nun will sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor Ort selbst ein Bild machen. Gemeinsam mit Innenminister Joachim Herrmann, Justizminister Georg Eisenreich (alle CSU), Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und dem Münchner Polizeipräsidenten Thomas Hampel besucht er heute (9.00 Uhr) den Ort in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs, den das Innenministerium einen "Kriminalitätsschwerpunkt" nennt.