Mühldorf am Inn (dpa/lby) - Ermittler haben wegen Verdachts auf Kinderpornografie 15 Objekte in Oberbayern durchsucht. In den Landkreisen Mühldorf am Inn und Altötting seien bei 15 Beschuldigten zahlreiche Beweismittel sichergestellt worden, teilten die Staatsanwaltschaft Traunstein und das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Es gehe sowohl um den Verdacht des Besitzes sowie der Verbreitung kinderpornographischer Inhalte.