Kriminalität: 94-Jähriger wirft 71.000 Euro aus Fenster nach Trickbetrug

Jena (dpa/th) - Wegen eines Trickbetrugs hat ein 94-jähriger Mann 71.000 Euro Bargeld in einem Beutel aus dem Fenster geworden. Wie die Polizei mitteilte, erhielt der Mann am Mittwochnachmittag einen Anruf von einem Unbekannten. Der Unbekannte habe sich zunächst als Polizist und dann als Anwalt ausgegeben und behauptet, die Tochter des 94-Jährigen sei an einem Unfall beteiligt gewesen, in dem eine Person gestorben sein. Der 94-Jährige könne nun seine Tochter gegen eine Kaution freikaufen.