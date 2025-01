Rosdorf - Ein 81 Jahre alter Mann ist in einem Wohnhaus in Rosdorf in Niedersachsen getötet worden. Dringend tatverdächtig ist die Untermieterin des Mannes, wie die Polizei am Mittag mitteilte. Die 22 Jahre alte Frau werde unter anderem mit der Hilfe eines Personenspürhundes gesucht. Zuletzt wurde sie demnach am Freitagnachmittag zu Fuß am Rande des Rosdorfer Ortsteils Dramfeld gesehen. Sie könnte dort in ein Auto gestiegen sein.