München/Nürnberg (dpa/lby) - Die Bundespolizei hat zum Ende des Jahres 2024 und um den Jahreswechsel 80 Verstöße gegen das befristete Waffenverbot an größeren Bahnhöfen in Bayern festgestellt. Die meisten Verstöße (23) zählten die Beamten in Nürnberg, wie ein Sprecher der Bundespolizei in München mitteilte.