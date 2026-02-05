Kriminalität: 77-Jährige übergibt nach Schockanruf Gold im Millionenwert

Über einen längeren Zeitraum hätten die Täter die Frau emotional massiv unter Druck gesetzt und ein Angstszenario aufgebaut. Dies veranlasste das Opfer schließlich dazu, Goldbarren und Goldmünzen im Millionenwert an zwei Abholer zu übergeben. Diese hätten sich als "Herr Schwarz" und "Frau Braun" ausgegeben und seien anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung entkommen. Der Betrug fiel erst auf, als eine Angehörige der 77-Jährigen auf die Situation aufmerksam wurde und die Polizei verständigte.