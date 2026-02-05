Kriminalität: 77-Jährige übergibt nach Schockanruf Gold im Millionenwert

München (dpa/lby) - Beute in Millionenhöhe haben Unbekannte in München mit einem sogenannten Schockanruf gemacht. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 77 Jahre alte Frau Opfer der Betrugsmasche.
Ein Anruf versetzt eine Seniorin in München in Panik: Angeblich droht ihrer Tochter die Haft nach einem tödlichen Unfall. Mit der dreisten Betrugsmasche erbeuten Unbekannte Gold im Millionenwert.
Nach Angaben der Ermittler erhielt die Seniorin aus dem Stadtteil Haidhausen den Anruf einer ihr unbekannten Frau, die sich als "Monika Weber" ausgegeben habe. Diese habe geschildert, dass die Tochter der 77-Jährigen angeblich in einen schweren Autounfall verwickelt sei, bei dem zwei Menschen tödlich verletzt worden seien. Um eine Inhaftierung der Tochter zu verhindern, müsse die Seniorin einen hohen Geldbetrag zahlen.
Über einen längeren Zeitraum hätten die Täter die Frau emotional massiv unter Druck gesetzt und ein Angstszenario aufgebaut. Dies veranlasste das Opfer schließlich dazu, Goldbarren und Goldmünzen im Millionenwert an zwei Abholer zu übergeben. Diese hätten sich als "Herr Schwarz" und "Frau Braun" ausgegeben und seien anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung entkommen. Der Betrug fiel erst auf, als eine Angehörige der 77-Jährigen auf die Situation aufmerksam wurde und die Polizei verständigte.