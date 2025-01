Erfurt (dpa/th) - Ein 75-Jähriger ist mit fast vier Promille im Blut mit seinem Auto in Erfurt unterwegs gewesen. Eine Zeugin beobachtete den Mann, wie er am Dienstag den Wagen auf einem Supermarkt-Parkplatz parkte, ausstieg, taumelte und in einen Busch fiel, wie die Polizei mitteilte.