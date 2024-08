Bad Kissingen - Eine 72-Jährige hat in Bad Kissingen mehr als 30 Fahrzeuge zerkratzt und so einen Schaden von schätzungsweise mehr als 200 000 Euro verursacht. Wenige Stunden zuvor hatte sie in einem Hotel der unterfränkischen Stadt einen grundlosen Feuerwehreinsatz ausgelöst, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Dabei habe die Frau auch Polizeibeamte beleidigt.