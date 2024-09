Kriminalität: 66-Jähriger nach Brandserie in Untersuchungshaft

München (dpa/lby) - Einen Tag nach einer Serie von vier Bränden im Norden Münchens ist der festgenommene Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Ein Ermittlungsrichter ordnete diese am Montag an, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 66-Jährige gab den Angaben zufolge die Brandstiftungen bereits am Sonntag zu. Polizisten hätten ihn in der Nacht bei der Legung des vierten Brands auf frischer Tat ertappt. Durch die Brandstiftungen sei ein Gesamtschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich entstanden.