Der 63-Jährige war am vergangenen Sonntag leblos vor einem Wohnhaus in Münchberg entdeckt worden. Rettungskräfte versuchten noch, den Mann wiederzubeleben, scheiterten aber. Bei einer Untersuchung des Leichnams gab es demnach erste Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden am Tod des Mannes. Im Zuge der Ermittlungen geriet den Angaben nach der 46-Jährige in Verdacht.