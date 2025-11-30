Kriminalität: 59-Jähriger verletzt Mitbewohner mit Messer lebensgefährlich

Der 59-Jährige wurde mit seiner ebenfalls anwesenden Lebensgefährtin zur Wache gefahren, wie es weiter hieß. Dort wurde bei einem ersten Alkoholtest ein Wert von mehr als drei Promille festgestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Dem Mann wird nun gefährliche Körperverletzung vorgeworfen; zudem sollte zeitnah ein Haftrichter über die beantragte Untersuchungshaft entscheiden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Tat ein Streit zwischen den Mitbewohnern vorausgegangen war.