Kriminalität: 59-Jähriger verletzt Mitbewohner mit Messer lebensgefährlich

Nürnberg (dpa/lby) - Ein stark betrunkener 59-Jähriger hat in Nürnberg seinen Mitbewohner mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Im Anschluss rief er selbst die Polizei an, die sich nach eigenen Angaben am Samstagmittag gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschaffte und den Mann widerstandslos festnahm. Dessen 50 Jahre alter Mitbewohner saß derweil blutüberströmt in einem Sessel im Wohnzimmer der gemeinsamen Wohnung. Nach Angaben der Polizei wurde er mit einer lebensgefährlichen Schnittverletzung im Halsbereich in ein Krankenhaus gebracht.