 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. 59-Jähriger verletzt Mitbewohner mit Messer lebensgefährlich

Kriminalität 59-Jähriger verletzt Mitbewohner mit Messer lebensgefährlich

Ein Mann ruft die Polizei und macht erschütternde Angaben. Die Beamten fahren sofort zu seiner Wohnung und finden einen anderen Mann blutüberströmt im Wohnzimmersessel. Was darüber hinaus bekannt ist.

Kriminalität: 59-Jähriger verletzt Mitbewohner mit Messer lebensgefährlich
1
Die Polizei fuhr nach dem Notruf mit mehreren Streifen und zusätzlichen Kräften zur Einsatzstelle. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Ein stark betrunkener 59-Jähriger hat in Nürnberg seinen Mitbewohner mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Im Anschluss rief er selbst die Polizei an, die sich nach eigenen Angaben am Samstagmittag gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschaffte und den Mann widerstandslos festnahm. Dessen 50 Jahre alter Mitbewohner saß derweil blutüberströmt in einem Sessel im Wohnzimmer der gemeinsamen Wohnung. Nach Angaben der Polizei wurde er mit einer lebensgefährlichen Schnittverletzung im Halsbereich in ein Krankenhaus gebracht.

Nach der Werbung weiterlesen

Der 59-Jährige wurde mit seiner ebenfalls anwesenden Lebensgefährtin zur Wache gefahren, wie es weiter hieß. Dort wurde bei einem ersten Alkoholtest ein Wert von mehr als drei Promille festgestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Dem Mann wird nun gefährliche Körperverletzung vorgeworfen; zudem sollte zeitnah ein Haftrichter über die beantragte Untersuchungshaft entscheiden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Tat ein Streit zwischen den Mitbewohnern vorausgegangen war.