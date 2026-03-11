Kriminalität: 53-Jähriger verliert 21.000 Euro durch Onlinebetrug

Gotha (dpa/th) - Ein 53-Jähriger im Ilm-Kreis hat 21.000 Euro an einen mutmaßlichen Betrüger gezahlt und zeitweise den Zugriff auf sein Bankkonto verloren. Wie die Polizeiinspektion Gotha mitteilte, wollte der Mann einem vermeintlichen Soldaten helfen, der behauptete, in Damaskus stationiert zu sein. Wo genau der Betrug im Ilm-Kreis stattfand, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgeben.