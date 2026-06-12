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  4. 48-Jähriger wegen versuchten Totschlags angeklagt

Kriminalität 48-Jähriger wegen versuchten Totschlags angeklagt

Mitten in Dresden eskaliert ein Streit zwischen zwei Männern – das Leben eines Obdachlosen hängt am seidenen Faden. Jetzt ist Anklage gegen den Beschuldigten erhoben worden.

Kriminalität: 48-Jähriger wegen versuchten Totschlags angeklagt
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Die Staatsanwaltschaft Dresden hat einen Mann wegen versuchten Totschlags angeklagt (Symbolbild). Foto: Robert Michael/dpa

Dresden (dpa/sn) - Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 48 Jahre alten Mann Anklage wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Ihm wird vorgeworfen, am 15. Februar dieses Jahres einen 42 Jahre alten Obdachlosen nach einem Streit vor dem Bahnhof Neustadt in Dresden ein Messer in den Bauch gestoßen zu haben, teilte die Behörde mit. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt, überlebte den Angriff aber. 

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Der Beschuldigte wurde noch am gleichen Tag von der Polizei festgenommen. Am Tag darauf erging ein Haftbefehl. Seitdem befindet sich der Mann in Untersuchungshaft. Er sei bereits erheblich und teilweise einschlägig vorbestraft, hieß es. Im aktuellen Fall habe er angegeben, in Notwehr gehandelt zu haben. Das Landgericht Dresden hat nun über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.