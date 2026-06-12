Dresden (dpa/sn) - Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 48 Jahre alten Mann Anklage wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Ihm wird vorgeworfen, am 15. Februar dieses Jahres einen 42 Jahre alten Obdachlosen nach einem Streit vor dem Bahnhof Neustadt in Dresden ein Messer in den Bauch gestoßen zu haben, teilte die Behörde mit. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt, überlebte den Angriff aber.
Kriminalität 48-Jähriger wegen versuchten Totschlags angeklagt
dpa 12.06.2026 - 11:35 Uhr