Kriminalität: 48-Jähriger wegen versuchten Totschlags angeklagt

Der Beschuldigte wurde noch am gleichen Tag von der Polizei festgenommen. Am Tag darauf erging ein Haftbefehl. Seitdem befindet sich der Mann in Untersuchungshaft. Er sei bereits erheblich und teilweise einschlägig vorbestraft, hieß es. Im aktuellen Fall habe er angegeben, in Notwehr gehandelt zu haben. Das Landgericht Dresden hat nun über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.