Eichstätt (dpa/lby) - Einbrecher haben etwa 40 Fahrräder im Wert von 100.000 Euro aus einem Geschäft in Großmehring (Landkreis Eichstätt) gestohlen. Wie die Polizei Ingolstadt mitteilte, waren die Täter in der Nacht wahrscheinlich über das Nachbargrundstück und durch eine aufgebrochene Nebentür in das Gebäude des Händlers gelangt. Die Räder verluden sie in einen Transporter und flohen. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, um den Tathergang nachvollziehen zu können.