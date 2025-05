Kriminalität: 37-Jähriger mit Messer schwer verletzt

Erfurt (dpa/th) - Bei einem Streit zwischen zwei Männern und einer Frau in Erfurt ist ein 37-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Mann sei nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Vorausgegangen war ein Streit. Ein 31 Jahre alter Mann soll dem 37-Jährigen mit dem Messer Stichverletzungen zugefügt haben, erläuterte ein Sprecher der Polizei. Der mutmaßliche Täter befindet sich den Angaben zufolge in polizeilichen Maßnahmen und sei kooperativ.