München (dpa/lby) - Ein 36 Jahre alter Mann steht im Verdacht, einen 42-Jährigen in einer Wohnung in München mit einem spitzen Gegenstand attackiert zu haben. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der Mann Verletzungen am Oberkörper. Er habe sich ins Freie flüchten können, wo Passanten auf ihn aufmerksam geworden seien. Wenig später sei der 36-Jährige als tatverdächtig noch vor Ort festgenommen worden. Die Hintergründe zu dem Geschehen seien noch unklar, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen laufen.